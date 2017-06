Steam: PayPal enthüllt Datum für den Summer Sale 2017

PayPal UK hat über Twitter den Starttermin für den diesjährigen Summer Sale auf Steam enthüllt. Eine wirklich offizielle Ankündigung durch den Steam-Betreiber Valve steht noch aus, trotzdem ist es sehr wahrscheinlich, dass es ab dem 22. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit wieder Schnäppchen hagelt.

It’s official. The #SteamSummerSale starts 22/06 at 6pm BST and PayPal customers get an extra £5 off *terms apply. https://t.co/PdXnlKZ6qh pic.twitter.com/hobxCz3TBm