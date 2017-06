Monster Hunter World: Über zwanzig Minuten Spielszenen im Video

Die Ankündigung von Monster Hunter World gehört zu einer der großen Überraschungen der E3 2017. In einem japanischen Livestream hat Hersteller Capcom nun erste zusammenhängende Spielszenen präsentiert. Der Youtube-Kanal Arekkz Gaming hat diese mitgefilmt und liefert englischsprachige Erklärungen:

(Quelle: Youtube, Arekkz Gaming)

In Monster Hunter World, das für PC, Xbox One und PlayStation 4 in Entwicklung ist, gibt es erstmals große, frei begehbare Karten, die ohne einen ständigen Ladebildschirm auskommen. Dies gilt ebenso für die Monster, die sich dynamisch dieser Welt anpassen und sich, je nach Appetit, sogar gegenseitig angreifen und zerfleischen.

Auffällig ist, dass die Hauptziele einer Mission erst aktiv ins Geschehen eingreifen, sobald sie vom Spieler angegriffen werden. Vorher interessieren sie sich nicht für eure Anwesenheit, wodurch es etwas einfacher wird, die großen Monster zu beobachten. Alternativ können sich Spieler in hohen Gräsern schleichend fortbewegen, um so weniger Aufmerksamkeit zu erregen.

Des Weiteren lassen sich nun Gegenstände im Laufen aufnehmen, mithilfe einer Leuchtpistole kann während einer Mission der Mehrspieler-Modus aktiviert werden und in Kämpfen gibt es ausführliche Schadenszahlen. Letzteres gewährt dem Spieler direktes Feedback zur aktuellen Waffe und den Stärken des Monsters.

Noch mehr Details zu Monster Hunter World gibt es in der Vorschau "Monster Hunter World: Erste Infos zur Rückkehr auf die PlayStation". Lasst euch übrigens nicht vom Namen in die Irre leiten: Monster Hunter World ist im Kern Monster Hunter 5.

Mit Monster Hunter World wechselt die beliebte Reihe auf die aktuelle Konsolengeneration. In der Bilderstrecke gibt es erste Illustrationen, die die abwechslungsreiche Welt und die verschiedenen Monster zeigen.