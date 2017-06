Call of Duty - WW2: Zahlreiche Änderungen am Mehrspieler-Modus

Im Mehrspieler-Modus von Call of Duty - WW2 wird es nicht nur optische, sondern auch einige spielerische Änderungen geben. Dies berichtet die englischsprachige Webseite Kotaku, die auf der E3 2017 den Mehrspieler-Modus ausprobieren konnten. Jetpacks und Wandläufe, soviel sei vorab verraten, spielen keine Rolle mehr.

Die größte Änderung betrifft das Klassensystem, welches durch Divisionen ersetzt wird. Bevor ihr einem Match beitretet, entscheidet ihr euch für eine von fünf Divisionen, die jeweils unterschiedliche Waffenarten abdecken:

Infanterie: Sturmgewehre

Luftwaffe: Maschinenpistolen

Gepanzerte Soldaten: Leichte Maschinengewehre

Scharfschützen: Scharfschützengewehre

Expeditionskorps: Schrotflinten

Dennoch können Spieler weiterhin ihre Waffenwahl ganz ihrem eigenen Spielstil anpassen.

Die Division ist jedoch verantwortlich für die Perks, die in Call of Duty - WW2 durch Trainingseinheiten ersetzt werden. Es gibt Basiseinheiten, die in sämtlichen Divisionen genutzt werden können und für jede Division noch einmal spezielle Trainingsgruppen. Im Kern verhalten sich diese Fähigkeiten immer noch als Perks.

Neuer Spielmodus mit Hauptquartier

Komplett neu ist der Spielmodus War, in dem es nicht nur um das Erledigen von Gegnern geht, sondern vor allem darum, bestimmte Missionsziele zu erfüllen. Als Angreifer müssen beispielsweise Bomben an einem Platz angebracht werden, während die Verteidiger das natürlich verhindern wollen. Sobald eine Seite gewonnen hat, wechseln die Teams die Fraktionen und erleben das Geschehen aus der jeweils anderen Perspektive.

Mit dem Hauptquartier gibt es außerdem erstmals eine interaktive Spielerlobby, in der bis zu 48 Spieler auf ihr nächstes Match warten. Währenddessen werden Waffen ausprobiert, Spieler zum Pistolenduell herausgefordert und vieles mehr. Das Hauptquartier soll zur sozialen Anlaufstelle für die "Call of Duty"-Spieler werden.

Noch mehr Infos zu Call of Duty - WW2 gibt es im spieletipps-Ersteindruck. Neben Einzelspieler-Kampagne und Mehrspieler-Modus dürfen sich Fans der Shooter-Reihe außerdem auf die Rückkehr der Zombies freuen.

Zurück zu den Wurzeln. Call of Duty - WW2 lässt die Zukunftszenarien hinter sich und widmet sich wieder dem Zweiten Weltkrieg. Erste Illustrationen zur Neuorientierung gibt es in der Bilderstrecke.