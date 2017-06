Call of Duty - Modern Warfare Remastered: Standalone-Release angeblich noch in dieser Woche

Die Veröffentlichung der Standalone-Version von Call of Duty - Modern Warfare Remastered steht offenbar kurz bevor. Einige Bilder beweisen die Existenz des Spiels, das angeblich hierzulande bereits am 23. Juni 2017 in den Handel kommen soll. Eine offizielle Ankündigung durch den Publisher Activision steht aber auch weiterhin aus.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Activision das Spiel Call of Duty - Modern Warfare Remastered im Bundle mit Call of Duty - Infinite Warfare. Nun gab es bereits im Mai Hinweise darauf, dass die grafisch überarbeitete Neuauflage von Call of Duty 4 - Modern Warfare bald auch in einer Standalone-Ausgabe erscheinen könnte. Das scheint sich jetzt zu bewahrheiten.

Wie die englischsprachige Webseite Charlie Intel berichtet, gibt es bereits handfeste Bilder des Spiels, die äußerst glaubwürdig aussehen und unter anderem vom Twitter-Nutzer Drew P stammen. Demnach listet die US-Kette Target das Spiel für einen Preis von 39,99 US-Dollar und ein Veröffentlichungsdatum am 27. Juni 2017.

Modern Warfare Remastered Standalone leaked photos with street date. @charlieINTEL pic.twitter.com/vQgwhfHRa8 — Drew P (@drewlookinboy) 20. Juni 2017

Noch hat der Publisher Activision selbst keine offizielle Bestätigung publik gemacht, doch die Zeichen verdichten sich, dass auch in Deutschland mit einer baldigen Veröffentlichung des Spiels rechnen ist. Von einem deutschen Händler hat die Seite Gamestar ebenfalls ein Foto von der PS4-Version des Spiels erhalten – angeblich soll das Spiel hierzulande bereits am kommenden 23. Juni 2017 für einen Preis von 39,99 Euro in den Handel gehen.

Wie sich Call of Duty - Modern Warfare Remastered bei uns geschlagen hat, entnehmt ihr unserem umfangreichen Spieletipps-Test.

In unserer Bildergalerie bekommt ihr Eindrücke von Call of Duty - Modern Warfare Remastered. Das Spiel ist eine grafisch deutlich verbesserte, aber inhaltlich nahezu deckungsgleiche Neuauflage von Call of Duty 4 - Modern Warfare, das erstmals vor gut zehn Jahren erschien.