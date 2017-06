PlayStation Network: Fantastische Angebote und doppelt Sparen mit PlayStation Plus

PC-Spieler müssen noch bis Morgen auf den großen Steam Summersale warten, Sony und das PlayStation Network legen schon heute los. Bis zum 5. Juli könnt ihr bei Dutzenden von Spielen ordentlich Geld sparen. Wer PlayStation Plus besitzt, spart sogar noch ein ganzes Stück mehr.

Ein Highlight ist definitiv The Witcher 3 - Wild Hunt in der Goty-Edition für 37,49 Euro oder mit PlayStation Plus für 24,99 Euro. Das Paket enthält sowohl das Hauptspiel, welches im Test "The Witcher 3: Wenn das mal kein bombastisches Finale ist!" einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hat, als auch die beiden Erweiterungen.

Damit ihr auf der Übersichtsseite des PlayStation Networks nicht ins Schwimmen geratet, hier eine kleine Übersicht der besten Angebote:

Das Angebot ist, wie bereits erwähnt, noch bis zum 5. Juli verfügbar und beinhaltet auch Spiele für die PlayStation 3 und PlayStation Vita.

Das Jahr 2016 war für die PlayStation 4 ein richtig starkes Jahr. Die besten Spiele des letzten Jahres, die mitunter Teil des Angebots sind, stellen wir euch in der Bilderstrecke vor.