Der neue Internet-Star Davide Soliani

Dass Liebe grenzenlos sein kann, hat uns vor einigen Wochen Creative Director des Spiels Mario + Rabbids - Kingdom Battle Davide Soliani bewiesen. Wir erinnern uns: Shigeru Miyamoto, unter anderem Schöpfer der "Super Mario"-Reihe, stattete Ubisofts E3 2017 Pressekonferenz einen kleinen Besuch ab. Er bedankte sich bei Soliani für seine Arbeit. Der Creative Director reagierte sichtlich gerührt und bedankte sich ebenfalls für das Lob.

Dieses kleine Ereignis, das anfangs von vielen übersehen wurde, rührt mittlerweile das ganze Netz. Zurzeit macht der Hashtag #Don’tCryUbisoftMan, übersetzt "Weine nicht Ubisoft-Mann", auf Twitter die Runde. Die Internet-Welt zelebriert ihn sogar mit Memes:

Am I too late to post this? #dontcryubisoftman pic.twitter.com/JKMSkqqJU8