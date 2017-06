Warcraft 3 - Reign of Chaos: Fast 15 Jahre nach Veröffentlichung neues Update 1.28.4

Blizzard hat ein frisches Update für Warcraft 3 - Reign of Chaos veröffentlicht. Ganz recht: Der neue Patch 1.28.4 soll das fast genau 15 Jahre alte Spiel von Fehlern befreien und andere Optimierungen vornehmen.

Wenn ein Entwicklerstudio dafür bekannt ist, sich auch Jahre später noch um alte Spiele aus dem eigenen Katalog zu kümmern, dann ist das Blizzard. Erst im vergangenen Jahr nahm sich das Studio etwa noch einmal dem Klassiker Diablo 2 an – nun ist ein weiterer Publikumsliebling längst vergangener „Lan Party“-Tage an der Reihe.

Blizzard hat den fast genau 15 Jahre alten Strategieklassiker Warcraft 3 laut Battle.net-Ankündigung mit einem neuen Update bedacht. Der Patch 1.28.4 kümmert sich unter anderem um einige Probleme, die mit der Migration des Spiels in den aktuellen Game Launcher entstanden sind. Daneben gibt es einige Bug Fixes und die Zusammenlegung von Warcraft 3 - Reign of Chaos und der Erweiterung The Frozen Throne in ein Menü, was ein schnelleres Wechseln zwischen den Spielen erlauben soll.

Die Patch-Notizen zum Update 1.28.4 für Warcraft 3 in der englischsprachigen Übersicht:

Specific Changes & Improvements

Game turn rate adjusted to match LAN settings of 12 turns per second

New installers available for PC and Mac

Consolidated Reign of Chaos and The Frozen Throne into one game executable and one World Editor

Toggle added to main menu to switch between Reign of Chaos and The Frozen Throne

Added memory to relaunch the game version that was closed during the prior play session

Bug Fixes

File paths containing non-Latin characters will now function normally

Entering windowed fullscreen will no longer minimize the game

Data that escaped the Polish mopaq was found and convinced it is necessary for an optimal gameplay experience

Known Issue

Consolidating to one executable breaks existing game shortcuts

