L.A. Noire: Gerüchte um Remastered-Version mit VR-Unterstützung

Das Krimi-Abenteuer L.A. Noire von 2011 erhält angeblich eine Neuauflage von Rockstar Games. Dies behaupten drei unterschiedliche Quellen. Das erste Mal hat im Januar 2017 der Twitter-Nutzer Yan2295 berichtet, dass L.A. Noire als Remastered-Version für die Nintendo Switch in Entwicklung ist. Wenig später hat die Webseite Direct-Feed-Games nachgelegt und behauptet, dass die Neuauflage zusätzlich für die PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

Regarding LA Noire Remaster, the title is sounding like it'll come to Switch, PS4, and Xbox One. Release slated for late summer.