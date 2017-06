Destiny 2: Knopf soll Gelegenheitsspielern Hilfestellungen geben

Der Entwickler Bungie plant ein System, das Gelegenheitsspielern in Destiny 2 unter die Arme greifen soll. Wer nicht viel Spielzeit zur Verfügung hat, soll diese laut dem Entwickler Bungie wenigstens ohne externe Hilfsmittel optimal nutzen können.

Erst vor wenigen Tagen konnten wir euch im Rahmen der E3 2017 einen Eindruck davon verschaffen, wie sich das neue „Science Fiction“-MMOFPS Destiny 2 spielt. Mit der Fortsetzung zu Destiny möchte der Entwickler Bungie einiges anders machen.

Nicht nur soll Destiny 2 einen Neuanfang für alte Hasen markieren, auch Neuzugänge und Gelegenheitsspieler sollen offenbar merkbar stärker an der Hand genommen werden, als das noch im ersten Teil der Fall war. Das hat der leitende Entwickler Luke Smith gegenüber der englischsprachigen Webseite Games Radar verlauten lassen.

War Destiny Gelegenheitsspielern noch wenig entgegenkommend, so Smith im Interview, soll Destiny 2 sich offenbar wesentlich besser mit den Verpflichtungen des Alltags vereinbaren lassen. Dies soll sich etwa so äußern, dass Spieler keine externen Hilfsmittel mehr zur Rate ziehen müssen, um ihre Zeit in Destiny 2 optimal zu nutzen.

„Hattest du in Destiny 1 nur zwei Stunden Zeit zum Spielen, musstest du ins Reddit gehen“, so Smith. „In Destiny 2 brauchst du kein Reddit, du wirst einen Knopf auf dem Controller drücken und das Spiel wird dir sagen, was zu tun ist.“

Wie genau diese Hilfestellung aussehen soll, ist aktuell unklar. Möglich wäre aber, dass Bungie elaborierte Questhelfer in Destiny 2 integriert, die Spielern haarklein vorkauen, wo sie als nächstes hingehen müssen, um Fortschritte im Spiel zu verzeichnen. Ähnliche Pfade hatte der Entwickler Blizzard über die Jahre mit seinem MMORPG World of Warcraft beschritten.

Destiny 2 erscheint voraussichtlich am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One, eine PC-Version soll am 24. Oktober 2017 folgen.

Eindrücke zu Destiny 2 erhaltet ihr in unserer umfangreichen Bildergalerie. Wie der Vorgänger aus dem Jahr 2014 soll auch der zeite Teil wilde Schussgefechte, abenteuerliche Quests und umfangreiche Schlachtzüge im Sci-Fi-Setting bringen.