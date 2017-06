Uncharted - The Lost Legacy: Video mit über neun Minuten Spielszenen

Sie klettern, sie springen und sie schießen: In Uncharted - The Lost Legacy wollen Chloe und Nadine zeigen, dass sie ein schlagkräftiges Duo sind. In einem neuen Video mit über neun Minuten Spielszenen stellt das Entwickler Naughty Dog unter Beweis.

Im Video, das laut den Entwicklern nur kleine Spoiler enthält, sind die beiden Damen in einem Dschungel inklusive brüchigen Ruinen unterwegs. Ein Urlaubsausflug ist das allerdings nicht, denn schon kurze Zeit darauf kommt es zu einer Schießerei, die im Actiongehalt mit Uncharted 4 - A Thief's End locker mithalten kann.

Die Spielszenen stammen übrigens von der E3 2017, auf der Naughty Dog zuerst nur einen neuen Trailer zu Uncharted - The Lost Legacy veröffentlicht hat. Das fertige Spiel erscheint voraussichtlich am 23. August 2017 exklusiv für die PlayStation 4 zum Preis von knapp 40 Euro. Besitzer der Deluxe Edition, des Explorer Packs oder des Triple Packs von Uncharted 4 - A Thief's End erhalten die Downloadversion ohne weitere Zusatzkosten. Das Hauptspiel wird zum Spielen nicht zwingend benötigt.

Das finale Kapitel von Entdecker Nathan Drake lohnt sich aber trotzdem, wie spieletipps im Test "Uncharted 4: Genau deshalb braucht ihr eine PlayStation 4" feststellen konnte.

Bevor es mit Chloe und Nadine losgeht, könnt ihr noch einmal einen Blick auf Nathan Drake und seinen langjährigen Begleiter Sully werfen. Die Bilderstrecke nimmt euch auf eine Reise durch Uncharted 4 mit.