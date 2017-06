Pokémon GO: Neues Update bringt Raids und öffnet Arenen wieder

Das neue Update für Pokémon Go bringt ein neues Feature: nämlich Raids. Allerdings erhalten nur Trainer Zugriff auf die Gruppenkämpfe, die bereits Level 35 erreicht haben. Zusätzlich öffnet Niantic die Arenen wieder, die der Entwickler vollständig überarbeitet hat.

In den Raids könnt ihr zusammen mit anderen Trainern zusammenarbeiten und gegen mächtige Pokémon antreten. Die Raids sind in Schwierigkeitsstufen unterteilt. Maximal könnt ihr mit 20 anderen Spielern zusammenarbeiten. Je schwerer der Raid ist, desto mehr Trainer werden benötigt. Nach erfolgreichem Abschluss erhaltet ihr eine Belohnung und habt die Chance, das Raid-Pokémon zu fangen. Das Update bringt außerdem vier neue Items, darunter zwei Arten von Technik-Trainingsgeräten, goldene Himmibeeren und neue Bonbons. Solltet ihr noch nicht Level 35 erreicht haben, müsst ihr euch allerdings noch gedulden.

Nach mehreren Tagen Offline-Zeit sind nun ebenfalls die überarbeiteten Arenen online. Dies teilt Niantic auch über ihren Twitter-Account mit.

Gyms are now available! Visit your nearest Gym and collect your first Gym Badge. pic.twitter.com/QPshUM8QKj