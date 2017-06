Metroid - Samus Returns: Große Legacy-Edition für Europa gesichtet

Das 3DS-Spiel Metroid - Samus Returns wird offenbar nicht nur in einer normalen Version, sondern auch in einer sogenannten Legacy-Edition erscheinen. Dies berichtet der Twitter-Nutzer Nibel, der in seinem Tweet die besondere US-Version mit der europäischen Variante vergleicht:

Left: Metroid Samus Returns special edition for the US



Right: Metroid Samus Returns special edition for the EU



lmao pic.twitter.com/Llq7UDaOBO — Nibel (@Nibellion) 22. Juni 2017

Während die Special Edition in den USA lediglich den Soundtrack auf einer CD beinhaltet, fällt die Legacy Edition in Europa um einiges umfangreicher aus. Teil des Pakets sind die folgenden Inhalte:

Steelbook-Verpackung im Retro-Stil eines Game Boy Moduls

goldener Anstecker mit dem S-Logo

3D-Schlüsselring in Morphball-Design

40-seitiges Artbook

der Soundtrack des Spiels

Downloadcode für das Game Boy Original Metroid 2

das 3DS-Spiel

Einen Preis für die Legacy Edition gibt es noch nicht. Nintendo selbst hat diese auch noch gar nicht angekündigt, aber das dürfte wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit sein.

Metroid - Samus Returns erscheint voraussichtlich am 15. September 2017 exklusiv für den Nintendo 3DS. Mehr Infos zum Spiel gibt es in der Vorschau "Metroid - Samus Returns: Nintendos coolste Heldin kehrt zurück".

Sie ist endlich wieder da: Samus Aran, Protagonistin der Metroid-Reihe, kehrt auf dem 3DS zurück. Erste Illustrationen zu ihrem Remake-Abenteuer gibt es in unserer Bilderstrecke. Und da wäre ja noch Metroid Prime 4 ...