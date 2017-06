Super Mario Bros.: 2D-Klassiker in Augmented Reality rekreiert

Alt trifft auf neu: Ein Youtuber hat die traditionsreiche Welt Super Marios in die immersive, erweiterte Realität geholt. Im New Yorker Central Park hat der Tüftler eine nicht ganz ungefährliche Videodemonstration aufgenommen, im Rahmen derer er an Blöcke und auf Gumbas springt, Pilze einsammelt, Feuerbälle verschießt und alles andere tut, was ein Klempnerleben eben so ausmacht.

Schon seit über 30 Jahren hüpfen Videospiel-Enthusiasten durch die bunten Welten Super Marios – und auch mit dem kommenden Super Mario Odyssey sind dem bewährten Konzept kaum Ermüdungserscheinungen anzusehen. Doch was wäre, wenn man die wohl traditionsreichste Nintendo-Marke mit moderner Immersionstechnik verbinden würde?

Der Designer und Youtuber Abhishek Singh hat genau das getan, wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet. Singh hat das erste Level des Klassikers Super Mario Bros. in Egosicht rekreiert und in Augmented Reality spielbar gemacht. Dann hat er sich als Mario verkleidet und ist durch den New Yorker Central Park gehüpft. Das Ergebnis ist beeindruckend.

Röhren, Gumbas, Blöcke und Pilze – all die ikonischen Versatzstücke des ersten Klempnerabenteuers sind mit von der Partie. Zwar kann Singh ein wenig schummeln und Hindernisse in der 3D-Umgebung einfach seitlich umgehen, doch mit gezielten Hüpfern können ganz wie im 2D-Spiel Blöcke zerstört und Feinde eliminiert werden.

Sogar Feuerbälle lassen sich per Handgeste abfeuern. Lediglich auf die grünen Röhren kann der Spieler hier nicht springen, weil sie eben nicht wirklich existieren. Ganz ungefährlich ist das ganze nicht: Ein Großteil der Sicht des Youtubers auf die reale Welt wird durch grafische Objekte versperrt, die andere Menschen wie entgegenkommende Fußgänger logischerweise nicht sehen.

Das neue Super Mario Odyssey erscheint voraussichtlich am 27. Oktober 2017 für Nintendo Switch. Im Rahmen der E3 2017 gab's einen neuen Trailer zu bestaunen.

„30 Jahre Super Mario Bros.“ – In unserer Bldergalerie bekommt ihr umfangreiche Eindrücke von dem „Nintendo Entertainment System“-Klassiker aus dem Jahr 1985. Das Spiel und insbesondere das erste Level gehört bis heute zu den ikonischsten und meistanalysierten Erzeugnissen des Spielekultur.