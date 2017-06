Blizzard ändert die Inhalte der Loot-Boxen in Overwatch

In einem Video des offiziellen Overwatch Youtube-Channels kommentiert der Blizzard-Entwickler Jeff “JKap” Kaplan die von vielen Fans geforderte Änderung der "Loot Box"-Inhalte. Insbesondere die immer wieder identischen Items sind den Spielern negativ aufgefallen.

"Einer der Dinge, die wir schnell umsetzen werden, ist die drastische Reduzierung von Duplikaten, die ihr in euren Loot-Boxen findet." erzählt Kaplan. Die Fans können dementsprechend erwarten, dass sie nach einer harten Schlacht endlich wieder ihre glänzenden Loot-Boxen öffnen und diese sie nicht mehr mit etlichen Skins oder Gegenständen überschwemmen werden, die sie schon längst besitzen. Diese Items werden dann erwartungsgemäß von den Spielern in Credits umgewandelt. Laut Kaplan werde Blizzard deswegen einige Items streichen und stattdessen die Anzahl der Credits erhöhen, die ihr in den Boxen findet. Letztlich soll das für weniger Frust bei den Spielern sorgen.

Blizzard hat den neuen Patch für Overwatch bereits veröffentlicht, der sogar schon auf dem PTR (Public Test Realm) verfügbar ist. Er nimmt die von Kaplan beschriebenen Änderungen der Lootboxen vor.

Darüber hinaus wird in dem Patch auch die Funktion der Highlights überarbeitet. Bei den Highlights handelt es sich um kurze Ingame-Videos, die die Höhepunkte der Matches zeigen. Durch das Update werden die besten 5 Highlights für 24 Stunden gespeichert. Die Spieler können nun sogar selbst einen zwölf sekündigen Highlight-Film unter dem Match erstellen, der dann bei den letzten Spielaufnahmen gespeichert wird. Alle Clips können dann auch als Videodateien exportieren werden.

Wenn ihr wissen wollt, wie die elf neuen legendären Skins in Overwatch ausschauen, dann klickt euch durch unsere Bliderstrecke. Viele neue Outfits warten auf euch.