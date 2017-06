In seinem Format "Clueless Gamer" befasst sich die "US Late Night"-Legende Conan O'Brien gerne regelmäßig mit Videospielen, die er nicht kennt und zum ersten Mal vor seinem Publikum anspielt. Dabei lädt er gerne Musiker und Hollywood-Stars ein, um auf unterhaltsame Art und Weise die Games zu präsentieren.

In der neuen Ausgabe von "Clueless Gamer" hat Conan den Hollywood-Star Will Arnett zu Gast, um mit ihm gemeinsam auf der Nitendo Switch Arms zu zocken. Abgesehen vom hohen Unterhaltungsfaktor erhaltet ihr in dem Video auch einen guten Einblick in die Spielweise von Arms.

