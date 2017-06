Nintendo schlägt Sony

Dank des großen Erfolgs der Nintendo Switch stieg der Wert des Unternehmens an der Börse. Nun hat Nintendo es geschafft, Sony in der Marktkapitalisierung - also dem Wert an der Börse - zu übertreffen.

Am Freitag erreichte Nintendos Wert 5,44 Trillionen Yen also umgerechnet ungefähr 44 Milliarden Euro. Sonys Wert lag bei ungefähr 43 Milliarden Euro. Der Wert des Unternehmens an der Börse lag das letzte Mal vor 11 Monaten und vor 10 Jahren, dank des Erfolgs der Nintendo Wii, über dem von Sony.

Noch kürzlich entschuldigte sich Nintendo für Lieferengpässe und versprach, für genügend Nachschub zu sorgen. In einer Kolumne zu Nintendos Zukunft erzählen wir euch indes, wie die nächsten Monate bei Nintendo aussehen werden.

Wer hätte gedacht, dass Nintendo, nach der Wii U, mit der neuesten Konsole so viel Erfolg haben wird? Wenn ihr noch nicht Besitzer einer Switch seid, klickt euch durch unsere Galerie und schaut was die Konsole für Spiele zu bieten hat!