Spider-Man: Erscheint definitiv nur für die PlayStation 4

Obwohl in der Vergangenheit Spiele rund um Spider-Man zeitgleich für mehrere Plattformen erschienen sind, wird das mit dem kommenden Serienableger nicht der Fall sein. Entwickler Insomniac Games stellt auf Twitter eindeutig klar, dass Spider-Man exklusiv für die PlayStation 4 entwickelt wird.

no, it's published by Sony and exclusive to PS4