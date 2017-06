Dauntless: Neue Infos zum Koop-Rollenspiel bekannt

Dauntless ist ein "Free to Play"-Koop-Rollenspiel, welches vor allem für "Monster Hunter"-Fans einen Blick wert sein dürfte. Dass Dauntless aber kein simpler Klon ist bezeugen neue Details.

Wie die englischsprachige Webseite Gamespot berichtet, ginge es in dem Rollenspiel vor allem darum teils riesige Bestien mit den Waffen eurer Wahl zu erlegen. Damit erinnert Dauntless vor allem an die "Monster Hunter"-Reihe vom Entwicklerstudio und Hersteller Capcom. Übrigens wurde kürzlich auf der Videospielmesse E3 2017 Monster Hunter World angekündigt.

So sollt ihr auch in Dauntless Materialen von erlegten Bestien gewinnen können, um damit neue Waffen und Rüstungen zu schmieden. Doch abseits davon unterscheidet sich das Spiel auch in gewissen Punkten von Capcoms Action-Abenteuer. Zum Einen handelt es sich bei Dauntless um ein "Free to Play"-Spiel, das es gerade Neueinsteigern möglich machen soll ohne weitere Kosten direkt ins Spielgeschehen einzutauchen.

Desweiteren solle es im Vergleich auch eine größere Vielzahl an Waffentypen geben, wie zum Beispiel das Kusarigama. Dabei handelt es sich um eine japanische Waffe, die vor allem im Zusammenhang mit Ninjas gerne gesehen wird. Zudem verfügen viele Waffen über Eigenschaften, die eine Jagd auf unterschiedliche Weisen beeinflussen können und auch Spezial-Attacken erlauben. Ebenfalls interessant sind die sogenannten Laternen, die ihr mitführen könnt um eure Kameraden auf dem Schlachtfeld mit Unterstützungs-Fähigkeiten zur Seite zu stehen.

Die Alpha-Version von Dauntless soll am 18. August 2017 exklusiv für den PC erscheinen. Unter den Mitarbeitern des Entwicklerstudios Phoenix Labs befinden sich übrigens auch ehemalige "League of Legends"-Entwickler.

Dass Dauntless große Ähnlichkeiten zur "Monster Hunter"-Reihe aufweist, ist nicht zu bestreiten. Es bleibt abzuwarten, ob einige frische Ideen ausreichen, um die Spielerschaft von sich zu überzeugen. In der Bilderstrecke seht ihr Monster Hunter World, welches im ersten Quartal 2018 erscheinen soll.