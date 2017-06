Super Smash Bros. Melee: 16 Jahre später geheime Attacke entdeckt

Auch wenn mit Super Smash Bros. für die Wii U und den Nintendo 3DS im Jahr 2014 der bisher letzte Teil der "Super Smash Bros."-Reihe erschien, hat Super Smash Bros. Melee für den Gamecube (Erstveröffentlichung: 2001) noch genug Fans, die sich mit den Geheimnissen des Spiels beschäftigen.

Jeder von euch, der Super Smash Bros. Melee gespielt hat weiß, dass die Kante einer Stage ein sehr wichtiges und stark umkämpftes Gebiet ist. Spieler, die sich intensiv mit dem Spiel beschäftigen, verbringen teils Stunden mit der Analyse der besten Strategie, um sich selbst an der Kante zu schützen oder den Gegner zu stürzen.

Der Spieler und Turnierorganisator Rococo entdeckte kürzlich zwei bisher geheime Attacken der Spielfigur Prinzessin Peach, die an der Kante der Stage ausgeführt werden können. Allerdings könnt ihr nur eine davon wirklich im Spiel anwenden. Wie diese aussehen, seht ihr im folgenden Video im Tweet:

Die erste Attacke macht euch bis zu neun Frames (Bilder pro Sekunde) unbesiegbar, erfordert allerdings so präzise Eingaben, dass nur ein Computer in der Lage wäre, diese Attacke genau auszuführen. Der zweite Angriff, der einen Rübenwurf beinhaltet, ist ausführbar, bietet euch allerdings nur einen Frame Unbesiegbarkeit. Dieser kurze Moment kann allerdings in spannenden Wettkämpfen von großer Bedeutung sein.

Die "Super Smash Bros."-Wettkampfszene ist überraschenderweise noch sehr aktiv. Wir freuen uns auf einen - hoffentlich bald - neuen Teil für die Nintendo Switch und auf neue Geheimnisse, die entdeckt werden können.