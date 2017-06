Nintendo gab soeben überraschend bekannt, dass der Super Nintendo in der Classic Mini Edition am 29.09.17 in den USA für $79.99 erscheinen wird - höchstwahrscheinlich wird die Konsole hierzulande 80 € kosten. Das SNES Classic Mini wird mit 21 Spielen und zwei Controllern geliefert. Sogar das nie veröffentlichte Star Fox 2 wird in dem Bundle enthalten sein.

Nachdem im vergangenen Jahr bereits der Nintendo Classic Mini veröffentlicht wurde, der beliebte Klassiker der 8-Bit-Ära neu belebte, folgt nun rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft die Neuauflage der ikonischen Spielekonsole aus den 90ern.

Kehrt mit dem #Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System in die 90er zurück – ab 29.09.! https://t.co/j6rqQEAXAI pic.twitter.com/LPVqFFPtFu — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 26. Juni 2017

Folgende Spiele sind in der SNES Classic Edition mit enthalten:

Weil natürlich nicht alle Spiele des SNES es in das Super Nintendo Classic Mini Bundle geschafft haben, könnt ihr euch durch unsere Bildergalerie klicken um die beliebten Spiele des Super Nintendos zu sehen. Welche Spiele hättet ihr euch zusätzlich im SNES Classic Mini noch gewünscht?