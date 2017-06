Kürzlich sorgte Nintendo für eine Überraschung als der Publisher bekanntgab, dass Super Nintendo Classic Mini am 29. September 2017 in den USA und Europa erscheinen wird. Das Paket enthält neben 21 integrierten Spielen auch zwei Controller. Doch in Japan sind andere Spiele in der Mini-Konsole enthalten als hierzulande.

In der japanischen Edition des Super Nintendo Classic Mini befinden sich, wie auch im europäischen und amerikanischen Raum, 21 Spiele. Doch wie die englischsprachige Webseite Polygon berichtet, sind einige Spiele auf der japanischen Mini-Konsole enthalten, auf die ihr hierzulande wohl oder übel verzichten müsst.

Eines davon ist das Action-Abenteuer Legend of the Mystical Ninja. Ein weiteres ist das Puzzle-Spiel Panel de Pon, welches im westlichen Raum unter dem Namen Tetris Attack erschien und ein paar kleine Änderungen hinnehmen musste.

Desweiteren könnten Fußball-Fans enttäuscht sein, dass Super Soccer einzig in der japanischen Edition des SNES Classic Mini erscheint. Strategie-Fans hingegen müssen hierzulande auf Fire Emblem Monshou no Nazo verzichten. Zuletzt enthält das japanische SNES Classic Mini Super Street Fighter 2 – The New Challengers anstatt Street Fighter 2 Turbo.

Das sind die Spiele der japanischen Mini-Konsole:

Das Super Nintendo Entertainment System erschien im europäischen Raum im Jahre 1992. In der Bilderstrecke findet ihr die wohl bekanntesten Spiele, die für die Konsole erschienen sind.