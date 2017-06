Destiny 2: Bietet mehr Inhalte als jedes andere Bungie-Spiel

Der Vorgänger musste bezüglich seiner spielerischen Inhalte in der Urversion einige Federn lassen, bei Destiny 2 soll das nicht mehr der Fall sein. So verspricht es zumindest der Game Director Luke Smith in einem Interview mit dem englischsprachigen Official PlayStation Magazine UK. Laut ihm werde Destiny 2 mehr Inhalte bieten als jedes andere Bungie-Spiel zuvor.

Damit das klappe, setze Bungie viel Wert auf die schon bei der Ankündigung von Destiny 2 genannten Missionstypen Lost Sectors und Adventures. Diese sollen für eine hohe Wiederspielbarkeit und mehr Spaß beim Erkunden der weitläufigen Gebiete sorgen, obwohl die Entwickler noch keine allzu genauen Details dazu verraten haben.

Außerdem, so Smith weiter, werde es in Destiny 2 Schnitzeljagden geben. Auch hierzu kann der Game Director noch keine Details nennen, aber deutet an, dass diese auf speziellen Karten stattfinden sollen. Wer die Jagd zu einem erfolgreichen Abschluss bringe, erhalte außerdem frische Beute.

Weitere Informationen zu den Inhalten abseits von Story-Missionen, Raids und Strike-Einsätzen in Destiny 2 möchte Entwickler Bungie in den nächsten Wochen bekanntgegeben. Das fertige Spiel erscheint voraussichtlich am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Version folgt am 24. Oktober.

Wie sich der Shooter auf der E3 2017 geschlagen hat, verraten wir euch in einem ersten Anspielbericht zu Destiny 2.

Die Rotlegion wagt in Destiny 2 den Angriff auf die letzte Stadt der Erde und ist dabei erfolgreich. Die Hüter müssen sich zurückziehen, einen Neuanfang wagen und ihre Heimat zurückerobern. Erste Illustrationen dazu gibt in unserer Bilderstrecke.