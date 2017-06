Sega Forever: Spieler enttäuscht über schlechte Portierungen

Auf dem Blatt Papier klingt das kürzlich angekündigte Sega Forever gar nicht mal so übel: Alte Klassiker der frühen Sega-Konsolen erscheinen als kostenlose Version für iOS und Android inklusive der Unterstützung von Cloud-Speicherständen. In der Praxis fällt das Projekt jedoch ziemlich enttäuschend aus, wie viele Nutzerbewertungen in den jeweiligen Appstores verraten.

Die meisten Nutzer sind von den Umsetzungen von Spielen wie Altered Beast oder Phantasy Star 2 sichtlich enttäuscht. Selbst auf modernen Smartphones sollen die Portierungen ruckeln, öfters mal abstürzen oder die Steuerung schlicht ungenau sein. John Linneman von Digital Foundry, die des Öfteren die technische Seite von Videospielen genauer beleuchten, warnt Nutzer sogar vor der Installation via Twitter:

DO NOT TOUCH those Sega Forever games. Lousy emulation in a Unity wrapper. Not good at all. — John Linneman (@dark1x) 21. Juni 2017

"Fasst auf keinen Fall die Spiele von Sega Forever an. Miese Emulation in einer Unity-Verpackung. Überhaupt nicht gut."

In einem Interview mit Eurogamer bezeichnet Mike Evans, seines Zeichen Chief Marketing Officer bei Sega, derweil den Start als "nicht so stark, wie er hätte sein können." Die negative Rezensionen würden dennoch nur vor einer kleinen Spielerbasis stammen, die auf der Suche nach dem "absoluten Inbegriff von Qualität" sind. Für diese Spieler will das Team die Portierungen weiter verbessern. Nichtsdestotrotz würden die meisten Nutzer aktuell Spaß an den "Sega Forever"-Spielen haben.

Bleibt zu hoffen, dass Sega die Probleme in den Griff bekommt und einem technischen Debakel wie bei den "Mega Man"-Umsetzungen aus dem Weg gehen kann.

Zukünftig soll Sega Forever immer weiter wachsen und noch mehr Spiele aus dem "Mega Drive"-Universum bereitstellen. Kandidaten gibt es jede Menge, wie unsere Bilderstrecke beweist.