Hochauflösende 4K-Spiele sind zweifelsfrei beeindruckend: native 4K-Auflösung, HDR und stabile 60 Bilder pro Sekunde. Der visuelle Mehrwert hat aber im Vergleich zu herkömmlichen 1080p-Inhalten seinen Preis - und das nicht nur aus finanzieller Sicht. Laut VG247 wird Forza Motorsport 7 beachtliche 100 Gigabyte (GB) Speicherplatz auf der Xbox One X belegen.

Jedoch sollte der normale "Xbox One"-Besitzer nun nicht verzweifeln, weil er befürchtet an die Grenzen seines Speicherplatzes zu geraten. Forza Motorsport 7 beansprucht nur dann das 100 GB Speichervolumen, wenn die Xbox One X die 4K-Zusatzinhalte herunterlädt.

Auf der normalen Xbox One beziehungsweise Xbox One S ist das jedoch nicht nötig, wodurch die Spiele auch deutlich weniger Platz auf der Festplatte einnehmen werden. Eine konkrete Zahl ist von Microsoft aber bisher noch nicht genannt worden.

Besitzer einer Xbox One X müssen hingegen zwingend 100 GB zur Verfügung haben, auch wenn sie keinen Ultra-HD-Fernseher besitzen. Forza Motorsport 7 erscheint voraussichtlich am 3. Oktober. Zum Verkaufsstart der Xbox One X am 7. November soll am selben Tag ein Patch mit den notwendigen 4K-Dateien erscheinen. Welchen Umfang dieses Update haben wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Habt ihr Lust bekommen Forza Motorsport 7 zu spielen und bei jeder Witterung mit eurem Sportwagen über die verschiedenen Strecken zu brettern? In dem Fall könnt ihr euch zuvor gerne durch unsere Bilderstrecke klicken und alle Autos im Überblick anschauen.