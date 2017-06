Summoners War: "Mobile E-Sports"-Turnier erreicht Top 5 der Twitch-Charts

Ob Dota 2, Overwatch, League of Legends oder Counter-Strike - Global Offensive: Alle vier E-Sports-Vertreter sind erfolgreich und setzen auf den PC als Hauptplattform. Mit Summoners War beweist der Hersteller Com2uS, dass auch Mobile-Games im E-Sport Erfolg haben können. Auf dem M2: The Mobile Masters Invitational 2017 gab es das erste Offline-Turnier des Mobile-Rollenspiels.

Insgesamt acht Spieler sind in dem Turnier gegeneinander angetreten und haben um ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Dollar (rund 22.200 Euro) gekämpft. Nach über sechs Stunden haben es die Spieler Fwa und KoopaTroopa787 ins Finale geschafft. Dort erspielte sich Fwa drei Siege und ist damit der große Gewinner des Turniers.

Laut Pressemitteilung haben über 35.000 Live-Zuschauer via Twitch.tv der Veranstaltung beigewohnt, womit sie es unter die Top 5 aller Twitch-Übetragungen am 24. Juni geschafft hat. Die Zuschauerzahlen eines League of Legends sind zwar noch in weiter Ferne, aber Summoners War befindet sich nach dem ersten großen Turnier auf einem vielversprechenden Weg.

Zukünftig sollen weitere Offline-Turniere weltweit stattfinden. Vor allem im Mittelpunkt stehen die Regionen Südkorea, USA, Indonesien und Taiwan. Außerdem arbeitet Entwickler Com2uS an einem globalen Turnier, bei dem die besten Spieler aufeinandertreffen sollen.

Noch spielen beim E-Sport die Mobile-Vertreter keine allzu große Rolle. Hier dominieren vor allem die großen Namen, darunter Call of Duty, Dota 2 oder Counter-Strike. In Zukunft könnte sich das vielleicht ändern.