Agents of Mayhem: Die Bombshells stellen sich im Video vor

Hersteller Deep Silver und Entwickler Volition veröffentlichen zu Agents of Mayhem ein neues Video mit Spielszenen. Im Mittelpunkt steht das Trio der Bombshells, die ganz schön explosiv sind.

Hinter dem Namen und den Masken steckt zum einen Joule, die nicht nur modebewusst ist, sondern auch über ein gutes Ingenieurswissen verfügt. Deshalb kann sie die sogenannten "Killer-Geschütze" bauen und gut hacken.

Die zweite Dame im Bunde ist die Wissenschaftlerin Rama, die sowohl heilen, als auch mit dem Bogen umgehen kann. Begleitet wird das Frauen-Duo durch den "deutschen Fußballnarr" Red Card, der witzigerweise über eine Hooligan-Schrotflinte verfügt und regelmäßig Kopfstöße verteilt. Gut, dass in der Welt von Agents of Mayhem keine Stadioneinschränkungen mehr gelten.

Wie schon bei Team "Franchise Force" könnt ihr als Spieler jederzeit zwischen den drei Charakteren hin- und herwechseln, um ihre Fähigkeiten aufeinander abzustimmen. Wie gut das funktioniert, verrät euch die Vorschau "Agents of Mayhem: Saint's Row war gestern".

Das fertige Spiel erscheint voraussichtlich am 18. August für PlayStation 4, Xbox One und PC. Mehr Eindrücke aus der verrückten Welt des Entwicklers Volition erhaltet ihr in unserer Bilderstrecke.