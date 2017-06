Xbox Live Games with Gold: Die kostenlosen Spiele im Juli

Ein neuer Monat bringt neue Gratis-Spiele mit sich. Anforderung dafür ist jedoch eine aktive "Xbox Live Gold"-Mitgliedschaft. Wie gewohnt können auch "Xbox 360"-Spiele für eure Xbox One heruntergeladen werden.

Diese Spiele erwarten euch im Juli 2017:

In Grow Up steuert ihr einen Roboter durch eine offene Welt, dessen Aufgabe es ist verschiedene Teile einzusammeln und sie zurück auf den Mond zu bringen.

Bei Runbow handelt es sich um ein Multiplayer-Spiel in 2D. Dabei spielen Farben in den unterschiedlichen Spielmodi immer eine wichtige Rolle. Ob ihr nun Münzen sammeln, die Ziellinie bei einem Rennen als Erster überschreiten oder einen Bereich so lange wie möglich halten müsst, gemeinsam mit anderen Freunden kann Runbow sicherlich für Unterhaltung sorgen.

Kane & Lynch 2 - Dog Days ist ein Action-Shooter, der auch kooperativ bestritten werden kann. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle der Verbrecherbande und begeht eine Straftat nach der anderen, wobei nicht alles wie geplant verläuft. Im Test: "Kane & Lynch 2 - Hier geht ihr vor die Hunde!" erfahrt ihr, ob das Abenteuer einen Blick wert ist.

Lego - Pirates of the Caribbean ist das Lego-Spiel zu vier Filmen der "Fluch der Karibik"-Reihe. Die Gefechte und Rätsel, die euch im Spiel erwarten, könnt ihr auch via Splitscreen bestreiten. Mehr zum Lego-Abenteuer erfahrt ihr im Test: "Fluch der Karibik - Vier Filme im Lego-Durchlauf".

Das Verbrecher-Duo weiß sich immer mit Gewalt und Sprengstoff aus einer miserablen Lage zu befreien. Geschichtlich dürft ihr jedoch nicht ganz so viel erwarten, wie vom direkten Vorgänger: Kane & Lynch - Dead Men.