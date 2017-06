Doom 2 - Hell on Earth: John Romero verkauft signierte Original-Disketten auf Ebay

John Romero verkauft einen Satz originaler Floppy-Disketten des Shooter-Klassikers Doom 2 - Hell on Earth auf Ebay. Wer sich den teuren Spaß leisten kann, darf sie sich anschließend sogar von der Entwicklerlegende signieren lassen.

Doom-Fanatiker aufgehorcht, der heutige Tag könnte einen Wendepunkt in eurem Leben markieren! Denn wie die englischsprachige Webseite Eurogamer berichtet, verkauft John Romero die Original-Floppy-Disks von Doom 2 - Hell on Earth auf Ebay.

Romero? Ihr wisst schon, jener legendäre Spieleentwickler, der nicht nur als Mitgründer der Spieleschmiede id Software bekannt wurde, sondern nebenbei mit Marken wie Wolfenstein, Doom und Quake quasi das populäre Genre des Ego-Shooters aus der Taufe hob.

Der Knackpunkt: Romero bietet dem Sieger seiner Ebay-Auktion an, die versteigerten Floppy-Disks schließlich zu signieren. Ihr könnt euch hier also ein echtes Stück Spielegeschichte ins Regal stellen – vorausgesetzt jedenfalls, ihr habt das nötige Kleingeld.

Zum Zeitpunkt dieser Meldung stehen die Sammlerstücke nämlich bereits bei einem Gebot von über 3.000 US-Dollar. Die Auktion endet heute Nachmittag um 15:13 Uhr und stammt tatsächlich von Romero – der gab über seinen offiziellen Twitter-Account einen entsprechenden Hinweis auf die Auktion.

I've decided to put up a set of DOOM 2 floppies (3.5") on eBay! Will sign if you like (if you win). https://t.co/sNW6xR7Upo #games