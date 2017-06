Splinter Cell: Konzepte für neues Spiel stehen bereit

Seit der Veröffentlichung von Splinter Cell - Blacklist im Jahr 2013, ist es sehr ruhig um Geheimagent Sam Fisher geworden. Diese Stille endet jedoch möglicherweise schon in naher Zukunft, wie Ubisoft-Geschäftsführer Yves Guillemot in einem Video-Interview und in einer Fragerunde auf Reddit durchblicken lässt.

Während Guillemot auf Reddit bezüglich einer Antwort sehr zurückhaltend ist und lediglich darauf verweist, dass das Team aktuell nichts spezifisches mitzuteilen hat, wird er im Interview ein wenig konkrekter. Demnach gibt es intern schon einige Konzepte und Vorschläge für eine Rückkehr von Splinter Cell. Das Team schaut sich diese zurzeit genauer an und wird sich schlussendlich für eines davon entscheiden.

Mit einer großen Ankündigung ist deswegen in nächster Zeit nicht zu rechnen. Fans der Schleich-Action-Serie müssen sich also noch ein ganzes Stück gedulden, ehe sie wieder voraussichtlich mit Sam Fisher losziehen dürfen. Und wer nicht weiß, wer dieser Fisher ist, der kann in der Zeit einen Blick auf die 89. Ausgabe von "Wer ist eigentlich?" werfen.

Statt Splinter Cell hat Ubisoft dieses Jahr auf der E3 2017 dafür einen anderen Fanliebling zum Leben wiedererweckt: Beyond - Good and Evil 2 kommt!

Der letzte Einsatz von Sam Fisher liegt vier Jahre zurück und war noch für die vorherige Konsolengeneration ausgelegt. Wer den Ausflug von Splinter Cell - Blacklist verpasst hat, kann ihn in unserer Bilderstrecke nachholen.