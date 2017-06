The Last of Us 2: Autoren enthüllen - "Motion Capture"-Arbeiten werden zur Schweinerei

Die Autoren von The Last of Us 2 haben über Twitter Bilder von den „Motion Capture“-Arbeiten des ambitionierten Projekts veröffentlicht. Und hier geht es aktuell offenbar ganz schön versaut zu: Neben den herkömmlichen Schauspielern wurde nämlich ein Schwein ans Set geholt.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte der Entwickler Naughty Dog überraschend einen ersten Trailer zu The Last of Us 2, doch seitdem ist es wieder merkbar still um das heiß erwartete Sequel geworden. Wie die englischsprachige Webseite Gamespot berichtet, hat es über Twitter nun immerhin ein Lebenszeichen vom Entwickler gegeben – und ein herzallerliebstes noch dazu.

Denn die Autoren des Projekts, Neil Druckmann und Halley Gross, haben via Twitter frische Eindrücke von den sogenannten „Motion Capture“-Arbeiten mit der Welt geteilt. Hier gibt es offenbar tierischen Neuzugang zu verzeichnen, nämlich ein Schwein. Ganz recht: Offenbar wird The Last of Us 2 ein Schwein zumindest so prominent in Szene setzen, dass dafür extra „Motion Capture“-Animationen angefertigt werden.

Today's mocap session is off to a great start. pic.twitter.com/R9xg7XZN7H — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 27. Juni 2017

Guys guys guys guys guys! pic.twitter.com/lppLjpyEM8 — Halley Gross (@Grosstastic) 27. Juni 2017

Streng genommen wird der Titel des Spiels in den besagten Tweets nicht erwähnt, doch dass es sich hier tatsächlich um Arbeiten zu The Last of Us 2 handelt, ist ziemlich offensichtlich. Erst im Dezember des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Neil Druckmann für die Fortsetzung Unterstützung von der Westworld-Autorin Halley Gross bekommt.

Im Rahmen der jüngsten E3 2017 gab es keine Neuigkeiten zu The Last of Us 2. Dort stand noch einmal die Erweiterung Uncharted - The Lost Legacy im Rampenlicht.

Unsere Bildergalerie verschafft euch einen Eindruck von den Erzähltechniken in The Last of Us. Insbesondere die starke Geschichte aus der Feder von Neil Druckmann wurde nach Veröffentlichung im Jahr 2013 von Kritikern und Spielern gelobt.