Zelda - Breath of the Wild: Erster DLC auf Wii U viel größer als auf Nintendo Switch

Wer The Legend of Zelda - Breath of the Wild auf einer Wii U spielt und sich bereits auf den voraussichtlich morgen kommenden DLC „Die legendären Prüfungen“ freut, sollte besser vorbereitet sein. Im Gegensatz zur Fassung für Nintendo Switch erfordert der DLC auf Wii U nämlich ganze 3,7 Gigabyte zusätzlichen Festplattenspeichers.

Am morgigen Freitag ist es endlich so weit, dann bekommen Besitzer von The Legend of Zelda - Breath of the Wild die Gelegenheit, ihre Abenteuer in Hyrule durch den ersten offiziellen DLC „Die legendären Prüfungen“ zu erweitern. Das Paket kommt sowohl für Nintendo Switch als auch für Wii U – offenbar bekommen Nutzer der älteren Nintendo-Hardware aber erneut eine bittere Pille zu schlucken.

Wie die englischsprachige Webseite Gamespot berichtet, offenbart die japanische Seite zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild nämlich bereits die Installationsgrößen für die kommenden Zusatzinhalte. Und die laden zur Verwunderung ein. Kommen „Die legendären Prüfungen“ im Fall der Switch-Fassung nämlich in Form magerer 456 Megabyte, verschlingt das Paket auf Wii U offenbar ganze 3,7 Gigabyte – also mehr als das achtfache.

Wodurch dieser dramatische Unterschied in den Installationsgrößen zustande kommt, ist nicht nachvollziehbar – immerhin handelt es sich um das exakt gleiche Spiel. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Nutzer der Wii U erstaunlich große Teile des mit 32 GB ohnehin stark begrenzten Festplattenspeichers für Breath of the Wild opfern müssen. Schon bei Veröffentlichung hatten Spieler ein 3 GB großes Update installieren müssen, das auf Nintendo Switch ausgeblieben war.

„Die legendären Prüfungen“ ist der erste Part eines zweiteiligen DLC-Angebots und soll Abenteurer in Hyrule unter anderem mit einem erhöhten Schwierigkeitsgrad, einem Herausforderungsmodus und weiteren Extras versorgen. Der zweite, offenbar Story-lastigere DLC ist für den Winter 2017 angesetzt.

Ihr habt das Hauptspiel noch gar nicht beendet, wollt aber auch möglichst bald den DLC genießen? Dann schaut doch mal in unsere Komplettlösung von The Legend of Zelda - Breath of the Wild.

Unsere Bildergalerie zeigt: The Legend of Zelda - Breath of the Wild bietet eine riesige Spielwelt mit zahlreichen Abenteuern. Warum das Spiel auf Wii U so viel mehr Speicherplatz einnimmt, als auf Nintendo Switch, ist für den Otto Normalspieler trotzdem nicht nachvollziehbar.