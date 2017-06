Pokémon GO: Rares Pikachu kommt

Pikachu-Fans dürfen sich nun auf ein besonderes Ereignis freuen. Laut dem Reddit-User legoturtle92 wird es im Spiel Pokémon Go künftig eine seltene Form des Pokémon geben.

Bereits seit März ist es euch möglich, ein Shiny-Karpador und ein Shiny-Garados zu fangen. Kommende Woche werdet ihr wohl laut einer E-Mail, die an Besucher der SIGGRAPH 2017, einer internationalen Konferenz für Computergrafik und interaktive Techniken, in der Lage sein, eine seltene oder eventuelle Shiny-Form von Pikachu zu fangen. Die Konferenz findet vom 30. Juli bis zum 3. August statt. Im folgenden Bild seht ihr einen Ausschnitt der Email:

Quelle: Reddit

Im letzten Punkt steht, dass Niantic ein seltenes Pikachu veröffentlichen wird. Bisher ist noch unklar, ob es sich dabei um ein Event handeln wird.

Pokémon GO erschien am 06. Juli letzten Jahres in den USA. Ein seltenes Pikachu würde zu einem Event passen. Lasst es uns wissen, wenn ihr euer erstes Exemplar fangen solltet!