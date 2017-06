Der Smartboy kommt nach Europa!

Wenn ihr keinen SNES Mini ergattern konntet, dürft ihr euch über ein Handy-Gadget freuen, dass euch Kinheitserinnerungen für unterwegs liefert. Den Smartboy.

Das Hardware-Entwickler PQube kündigte in Partnerschaft mit Hyperkin an, dass es den SmartBoy über das "Samsung Mobile Accessory"-Partnerschaftsprogramm auf den europäischen Markt bringen wird. Das Gadget verwandelt euer Android-Smartphone in einen Handheld, wie ihr ihn schon von Nintendo kennt.

Der SmartBoy ist mit euren alten "Game Boy"- und "Game Boy"-Color-Modulen kompatibel und besitzt nahezu identische "Game Boy"-Tasten. Wenn ihr keine Module mehr besitzt, habt ihr die Möglichkeit, Apps herunterzuladen. Unter anderem werden Spiele wie Tetris, Pokemon, The Legend of Zelda: Link's Awakening und Super Mario Land 2 erhältlich sein. Im Gegensatz zum Original braucht ihr zusätzlich keine Batterien. Der SmartBoy wird voraussichtlich im September 2017 erhältlich sein.

Wer seine "Game Boy"-Sammlung also noch nicht ausgemistet hat, darf sich darauf freuen, sie aus dem Keller zu holen! Ein kleiner Trost, für alle, die sich kein SNES Mini schnappen konnten.