The Elder Scrolls Legends - Heroes of Skyrim: Erste Erweiterung zum Kartenspiel veröffentlicht

Rund drei Monate nach der Veröffentlichung erhält The Elder Scrolls - Legends heute seine erste Erweiterung. Mit Heroes of Skyrim werden dem "Free 2 Play"-Spiel 150 neue Karten hinzugefügt, die auf dem Rollenspiel The Elder Scrolls 5 - Skyrim basieren.

Die neuen Karten, die ab sofort im Spiel erwerbbar sind, ermöglichen variantenreichere Decks mithilfe der in Himmelsrand gefürchteten Drachen, den berühmten Schreien und zahlreichen bekannten Gefährten. Mit etwas Glück erhaltet ihr möglicherweise die legendären Drachen Alduin und Paarthurnax, die in der Erweiterung mit am Start sind.

The Elder Scrolls - Legends ist am PC über Steam und dem Bethesda.net-Launcher spielbar. Alternativ steht das Kartenspiel auch für iOS- und Android-Tablets bereit. Eine Umsetzung für Smartphones soll im Sommer erscheinen.

Noch mehr Infos zum Spiel erhaltet ihr im Test "The Elder Scrolls - Legends: Tamriel aus einer ganz neuen Perspektive".

Bei The Elder Scrolls - Legends handelt es sich ausnahmsweise mal um kein klassisches Rollen-, sondern um ein Kartenspiel. In unserer Bilderstrecke erhaltet ihr Einblick zum Hearthstone-Konkurrenten.