The Swords of Ditto: Zwölfminütiges Video mit Spielszenen zum Indie-Zelda

Im Rahmen der E3 2017 haben Devolver Digital und Entwickler onebitbeyond das Action-Adventure The Swords of Ditto angekündigt. In einem zwölfminütigen Video stellt sich das "The Legend of Zelda"-ähnliche Spiel nun ausführlich vor:

In The Swords of Ditto begebt ihr euch entweder alleine oder im Koop-Modus mit einem Freund auf eine Reise, um den bösen Mormo zu besiegen. Davor heißt es jedoch die Oberwelt erkunden, Höhlen durchforsten, Schätze finden und die eigenen Fähigkeiten verbessern. Präsentiert wird das Ganze in einem schicken cartoonhaften Grafikstil.

Die Entwickler versprechen zudem, dass sowohl der Erfolg als auch das Scheitern einen Einfluss auf die Spielwelt haben. Wer direkt beim ersten Mal den Oberschurken Mormo besiegt, erhält im zweiten Durchgang eine fröhlichere und friedlichere Welt. Scheitert der Spieler hingegen, wird die Welt finsterer und gemeiner. Außerdem können Spieler bei den Folgeabenteuern die Monumente und die Ausrüstung ihrer Vorgänger finden und diese benutzen.

The Swords of Ditto erscheint voraussichtlich im ersten Quartal 2018 für PC und PlayStation 4.

