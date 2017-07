Diese Spiele erscheinen in der Kalenderwoche 27

Sommer, Sonne, nackte Haut ... so oder so ähnlich denkt der durchschnittliche Bürger über die heißeste Zeit des Jahres. Jeder noch so kleine Sonnenstrahl muss mitgenommen werden - ob nun im Schwimmbad, am See oder im Biergarten um die Ecke. Doch jeder Gamer weiß: So schön der Sommer auch sein mag - es erscheinen dennoch einige neue Spiele, die gezockt werden möchten.

Das erscheint am 04. Juli

PlayLink (iOS, Android)

Von rasanten Quizspielen bis hin zu packenden Multiplayer-Erlebnissen, bieten die PlayLink-Titel Social-Gaming für jedermann und jederfrau. Ihr startet einfach ein Spiel auf der PLayStation 4, schnappt euch ein Smartphone oder Tablet, versammelt eure Freunde um den Fernseher und macht euch auf ein erfrischend anderes Erlebnis gefasst. Das Beste daran: Ihr braucht nicht mal mehrere Controller. PlayLink-Titel sind auch perfekt für alle, die sonst eher keine Videospiele spielen – aber keine Sorge, auch Gamer werden jede Menge Spaß haben.

Das erscheint am 06. Juli

Der herausfordernde Side-Scroller Toby - The Secret Mine erinnert an ähnliche Spiele wie Limbo oder Badland. Wem diese Games Spaß bereiteten, der wird auch seine Freude an Toby finden. Lust bekommen, das Spiel könnt ihr hier direkt bestellen.

Das erscheint am 07. Juli

Accel World vs. Sword Art Online (PS4)

Svart Alfheim und die beschleunigte Welt haben begonnen zu verschmelzen. Inmitten des Chaos wird Yui vermisst. Kirito muss die Sieben Könige der reinen Farbe as der beschleunigten Welt herausfordern, um Yui zu finden. Spieler aus beiden Gruppen kommen in einem Krieg der zwei Welten zusammen, in der die stärksten Burst Linkers und ALO Spieler ihrer Mission, Yui aus den Händen der Personna Babel zu befreien, erfüllen müssen.

Ihr könnt das Spiel direkt hier bestellen.

Natürlich beinhaltet unsere Auflistung nur die wichtigsten Veröffentlichungen der Woche. Natürlich könnt ihr noch bei Steam nachschauen. Dort sind zahlreiche Indie-Spiele veröffentlicht worden.