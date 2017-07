Gamestop vergibt merkwürdige "Geschenke"

Bei dem Wort Geschenk oder kostenlos, werden die meisten hellhörig. Aber wie sieht es bei euch aus, wenn ihr einen Fidget-Spinner geschenkt bekommt?

Solltet ihr eventuell das "Glück" haben, in Irland zu leben, habt ihr nun die Möglichkeit, einen Fidget-Spinner abzusahnen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist ein Spiel einzutauschen und im Gegenzug Crash Bandicoot N. Sane Trilogy zu kaufen.

Ein Posting von GameStop Irland kündigt an, dass ihr jedes Spiel gegen Crash Bandicoot N'Sane Trilogy eintauschen könnt und einen gratis Fidget-Spinner bekommt.

Was wie ein Scherz aussieht, ist Realität. Gamestop bestätigte dies gegenüber dem Magazin Eurogamer. Gamestop versicherte außerdem, dass ihr wirklich jedes Spiel eintauschen könnt.

Crash Bandicoot N'Sane trilogy beinhaltet Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3: Warped und ist am 30. Juni erschienen. Was haltet ihr von dem Geschenk und hättet ihr diese Aktion auch gerne in Deutschland? Schreibt es uns in die Kommentare!