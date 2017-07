Skyrim: Mod bringt die Stadt Bruma ins Spiel

Die Mod Beyond Skyrim - Bruma wurde am 1. Juli veröffentlicht und fügt dem überaus beliebten Rollenspiel The Elder Scrolls 5 - Skyrim die Stadt Bruma hinzu, deren Größe die Erweiterung Dragonborn knapp übertrifft.

(Quelle: Youtube, Beyond Skyrim)

Bei Beyond Skyrim - Bruma handelt es sich um die erste Veröffentlichung des Mod-Projekts Beyond Skyrim. Wie die Modder auf der Webseite Nexusmods berichten, soll sich die Stadt im Norden von Cyrodiil befinden und größer und umfangreicher sein als die offizielle "Dragonborn"-Erweiterung. Die Stadt umfasst über 70 Bewohner, die allesamt über eine eigene Sprachausgabe verfügen. Erwarten dürft ihr außerdem neue Waffen und Rüstungen, sowie eine Reihe neuer Quests und Geschichten.

Dass auch fast sechs Jahre nach der Veröffentlichtung von The Elder Scrolls 5 - Skyrim immer noch Mods in dieser Größenordnung erscheinen, ist nicht verwunderlich, denn nach wie vor spielen täglich noch tausende von Spielern.

Übrigens handelt es sich bei Bruma voraussichtlich nur um die erste Mod des "Beyond Skyrim"-Projekts. Denn in Zukunft sollen viele weitere Orte folgen, die es nicht mehr ins Hauptspiel geschafft haben. Um die Mod spielen zu können benötigt ihr The Elder Scrolls 5 - Skyrim, sowie alle dafür erhältlichen Erweiterungen: Hearthfire, Dawnguard und Dragonborn. Besitzer der Skyrim Special Edition müssen sich hingegen noch etwas gedulden, denn derzeit ist die Mod einzig und allein mit The Elder Scrolls 5 - Skyrim kompatibel.

Seid auch ihr Besitzer von The Elder Scrolls 5 - Skyrim, dann solltet ihr euch diese zwölf Mods aus der Bilderstrecke nicht entgehen lassen. Neben optischen Verbesserungen profitiert ihr hiermit unter anderem auch von einem überarbeiteten Inventar.