Gundam Versus: Nordamerika-Termin enthüllt

Im Rahmen der Anime Expo 20117 verriet Bandai Namco Entertainment den genauen nordamerikanischen Veröffentlichungstermin für das Actionspiel Gundam Versus.

Gundam Versus soll demnach am 29. September 2017 in Nordamerika für die PlayStation 4 erscheinen. Leider gab der Entwickler keinen genauen Termin für den europäischen Markt bekannt. Für Europa gilt weiterhin der Herbst 2017 als Veröffentlichungs-Zeitraum. In Japan ist es am 6. Juli soweit.

Bei Gundam Versus handelt es sich um ein Spiel zum Anime Mobile Suit Gundam. Im Spiel treffen Kampfroboter in Duellen aufeinander. Ihr übernehmt die Kontrolle über Roboter und tretet in "Zwei gegen Zwei"-Team-Kämpfen gegen eure Gegner an.

In Japan sind sehr viele verrückt nach dem Anime. So gibt es in Tokyo sogar ein Museum, das Mobile Suit Gundam gewidmet ist. Kennt ihr den Anime und freut ihr euch auf das Spiel? Schreibt es uns in die Kommentare!