Anthem: Sony entfernt Pannenvideo von Youtube

Vor wenigen Tagen ist eine Gameplay-Demo von Anthem auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Sony gelandet, die das Spiel angeblich auf der PlayStation 4 zeigen sollte. Allerdings bemerkten Zuschauer an einigen Stellen unsauber mit PS4-Buttons überblendete Xbox-Knöpfe. Inzwischen hat Sony das Video wieder entfernt.

Im Rahmen der E3 2017 präsentierte der Entwickler Bioware sein neues Spiel Anthem – und das anhand einer optisch durchaus opulenten Gameplay-Demo, die angeblich anhand der neuen Konsole Xbox One X realisiert wurde. Da das Spiel allerdings auch für die PlayStation 4 kommen soll, dürfte es niemanden überrascht haben, als der Konsolenriese Sony vor wenigen Tagen seinerseits ein Gameplay-Video der PS4-Version von Anthem auf Youtube veröffentlichte.

Nun, auf den ersten Blick jedenfalls. Denn lange dauerte es nicht, bis Zuschauern ein kleines, aber markantes Detail ins Auge fiel. Wie die englischsprachige Webseite Eurogamer berichtet, waren nämlich an einigen Stellen im Video unsaubere Nachbearbeitungen in Form von PS4-Button-Einblendungen zu sehen. Diese wurden mitunter unsauber über die Xbox-Knöpfe gelegt, welche an einigen Stellen im Video noch kurz hindurch schienen.

Das ist natürlich einigermaßen problematisch. Da Anthem auf der E3 so prominent im Zusammenhang mit der neuen Xbox One X präsentiert wurde, die stärker sein soll, als die PlayStation 4 und selbst die PS4 Pro, gingen viele Nutzer in den Kommentaren unter dem Video nun zurecht von einem bevorstehenden Downgrade aus – dass das fertige Spiel auf der PS4 also bei weitem nicht so aussehen wird, wie in besagter Gameplay-Demo. Sony hat inzwischen eingelenkt und das Video von seinem Kanal entfernt. Der Xbox Marketing Manager Aaron Greenberg zeigte sich auf Twitter schadenfreudig.

Anthem erscheint voraussichtlich im Jahr 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Für weitere, hoffentlich unbearbeitete Videos präsentieren wir euch eine Übersicht der beliebtesten Trailer von der E3 2017.

In unserer Bildergalerie bekommt ihr erste Eindrücke von Anthem. Im Spiel sollt ihr die Möglichkeit haben, mit speziellen „Javelin“-Anzügen eine riesige, offene Spielwelt zu erkunden, Feinde zu bekämpfen und euch in bester Rollenspiel-Manier weiterzuentwickeln.