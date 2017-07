Bethesda kündigte an, dass im Zeitraum vom 5. Juli um 16 Uhr bis zum 10. Juli um 06 Uhr in The Elder Scrolls Online (ESO) ein Bonusevent für ESO-Plus stattfinden wird. Innerhalb dieses Zeitraums werden aktive ESO-Plus-Mitglieder besondere Belohnungen erhalten. Darüber hinaus gibt's auch eine kostenlose Probe für die restlichen Spieler.

Bethesda möchte den Fans mit diesem Event veranschaulichen, welchen Effekt ESO-Plus auf eure Reisen in Tamriel hat. Bei ESO-Plus handelt es sich nämlich um ein optionales Abo für The Elder Scrolls Online. Im Zuge dessen erhalten die Spieler unter anderem Zugriff auf alle DLC-Inhalte. Doch das ist nicht alles, denn folgende Vorteile gibt's außerdem noch für die ESO-Plus-Nutzer:

Vollständiger Zugriff auf alle DLC-Spielerweiterungen, einschließlich „Imperial City", „Orsinium", „Thieves Guild", „Dark Brotherhood" und „Shadows of the Hist" - das ist ein ganzer Berg an neuen Gebieten, Stunden voller neuer Quests, weitere Verliese und mehr

1.500 Kronen pro Monat für den Shop im Spiel (nur für bezahlte Mitgliedschaften - die kostenlose Probe gewährt keine Kronen)

Unbegrenzter Platz für Handwerksmaterialien

Verdoppelte Kapazität des Bankfachs

10 % zusätzliche Erfahrung, Gold, Handwerksinspiration und kürzere Analysezeiten

Doppelte Anzahl an platzierbaren Einrichtungs- und Sammel-Gegenständen in Heimen

Exklusive Möglichkeit, Kostüme zu färben

Spieler, die bereits aktive ESO-Plus-Mitglieder sind, erhalten während des Events bis zu fünf kostenlose Kronen-Dwemerkisten. In diesen Kisten könnt ihr unter anderem Kostüme, Reittiere, Begleiter und Verbrauchsgüter finden.

Um die Kisten zu erhalten, müsst ihr folgendes machen:

An jedem Tag des Events einmal zwischen 6 Uhr und 18 Uhr einloggen

Während des Events verdiente Kronen-Kisten werden dann am 17. Juli den jeweiligen Konten gutgeschrieben

Wenn ihr ESO-Plus während des Events zur Probe kostenlos testen möchtet, müsst ihr euch im Spiel einloggen, den Kronen-Shop auswählen, den Schaukasten betätigen und "Kostenlose Probe von ESO Plus" aussuchen.

Laut Bethesda gewährt die kostenlose Probe für ESO-Plus aber keine Kronen-Dwemerkisten. Diese seien nur den bereits aktiven Mitgliedern bei ESO-Plus vorbehalten. Falls sich ein Spieler während des laufenden Events aber entscheiden sollte, eine ESO-Plus-Mitgliedschaft abzuschließen, werde er anschließend jeden Tag eine kostenlose Kronen-Dwemerkiste erhalten.

Wenn ihr durch das ESO-Plus-Event von Bethesda nun Lust haben solltet The Elder Scrolls Online zu spielen, könnt ihr euch vorne gerne durch unsere Bilderstrecke klicken. Durch die Erweiterung Morrowind ist das Online-Rollenspiel nun sogar noch gewachsen.