Brendan Greene, auch bekannt als Playerunknown, hat zwei neue Bilder zur kommenden neuen Karte von Playerunknown’s Battlegrounds auf Twitter veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Wüstenregion, die möglicherweise auch neue Fahrzeuge bereitstellt.

„Ich bin heute in unserem neuen Büro in Madison. Das Team arbeitet an unserer Wüsten-Karte. Hier eine „Work in progress“-Preview von dem neuen Standort“, teilt Brendan Greene auf Twitter mit und veröffentlicht dabei zwei neue Bilder zu einer der kommenden Karten.

I'm at our new @PUBATTLEGROUNDS office in Madison today. The team is working on our desert map. Here's a WIP preview of this new location... pic.twitter.com/ReLbsvwv9A 3. Juli 2017

Das Entwicklerstudio Bluehole Studio arbeitet schon seit einiger Zeit an neuen Arenen für den Mehrspieler-Shooter. Bei den veröffentlichten Bildern handelt es sich offenbar um eine trockene Wüstenregion, die mit ihren staubigen Landschaften und wild wachsenden Kakteen stark an den Wilden Westen erinnert.

Auf diesem Bild lässt sich direkt hinter dem Gebäude auf der linken Seite ein Fahrrad erkennen. Könnte es sich dabei also um ein neues Gefährt für die Spieler handeln?

Ein weiteres Bild lässt abseits einer Garage Bahngleise und einen darauf befindlichen Zug erkennen. Ob auch dieser als Fahrzeug dient oder zumindest nach Gegenständen durchsucht werden kann, bleibt vorerst abzuwarten. Wäre doch schade, wenn der Zug nicht mehr als simple Dekoration darstellt.

Wann genau euch die Wüstenregion für Playerunknown's Battlegrounds zugänglich gemacht wird, ist bisher nicht bekannt. Kürzlich bemühte sich das Entwicklerstudio jedenfalls darum unfaire Spieler zu bestrafen. Tausende Cheater wurden gesperrt.

Playerunknown's Battlegrounds entstammt ürsprünglich der "Arma 2"-Modifikation Day Z. Der Mehrspieler-Shooter befindet sich seit dem 23. März 2017 auf der Online-Vertriebsplattform Steam in der "Early Access"-Phase und soll in naher Zukunft auch für Xbox One erscheinen.