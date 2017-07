Mit dem ersten DLC für The Legend of Zelda - Breath of the Wild haben es auch neue Kostüme ins Spiel geschafft. Eines davon sorgt aber für reichlich verstörte Gesichter unter den Bewohnern Hyrules, nämlich das der aus früheren Teilen der Zelda-Reihe bekannten Möchtegern-Fee Tingle.

Seit einigen Tagen haben Spieler inzwischen die Möglichkeit, ihre Abenteuer in The Legend of Zelda - Breath of the Wild mit dem ersten DLC-Paket „Die legendären Prüfungen“ um zahlreiche Aspekte zu erweitern. Da gibt es etwa den Herausforderungsmodus „Die Prüfung des Schwertes“ und den „Master Modus“ betitelten, höheren Schwierigkeitsgrad. Doch auch diverse neue Kostüme haben es ins Spiel geschafft – und eines davon ist bei den Bewohnern Hyrules offenbar alles andere als beliebt, wie IGN berichtet.

Wer nämlich nach Installation des DLCs die neu hinzugefügte Nebenquest „Quest EX: Feengewand“ angeht, hat die Möglichkeit, das Tingle-Outfit im Spiel zu finden. Tingle? Ganz recht – jener kleine, spitzbärtige Hylianer, der zuerst in The Legend of Zelda - Majora's Mask auftauchte und mit seinem seltsamen Outfit und dem Wunsch, eine Fee zu sein, wohl schon immer für hochgezogene Augenbrauen sorgte. Die Bewohner des aktuellen Hyrules sind jedenfalls alles andere als angetan von dem enganliegenden Kostüm, wie dieses Gif beweist.

„Die legendären Prüfungen“ stellt das erste von insgesamt zwei geplanten DLC-Paketen dar. Das zweite soll eine neue Story-Episode ins Spiel bringen und voraussichtlich im Winter dieses Jahres erscheinen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum hat Nintendo bisher nicht bekannt gegeben.

