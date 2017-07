Agents of Mayhem: Neuer Trailer liefert Action im "Magnum"-Stil

Agents of Mayhem lässt sich im neuen Trailer von der Retro-Serie "Magnum" inspirieren. Zur ikonischen Musik des TV-Klassikers liefert euch der Publisher Deep Silver actiongeladene Spielszenen mit einem durchgedrehten Haufen Agenten.

Besonders lustig: Saints Row-Legende Johnny Gat tritt im Hawaii-Hemd und Schnauzer auf und macht damit die Assoziation zu Thomas Magnum, seines Zeichens Privatdetektiv und Held der 80er Kult-Serie, perfekt.

Das Action-Adventure spielt in dem "Saints Row"-Universum und verbindet derben Humor mit einem einzigartigen Comic-Stil. Ab dem 18. August könnt ihr auf dem PC, eurer PlayStation 4 oder Xbox One in die offene Spielwelt von Agents of Mayhem eintauchen.