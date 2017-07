Unter Spielern herschte immer noch Verwirrung hinsichtlich der Veröffentlichung des stilvollen 2D-Koop-Spiels Cuphead. Nun hat der Entwickler mit Missverständnissen aufgeräumt und klar gemacht: Ja, Cuphead erscheint exklusiv für PC und Xbox One, und nein, Cuphead erscheint definitiv nicht für die PlayStation 4.

Seit Jahren ist bekannt, dass der Entwickler StudioMDHR Entertainment an einem charmanten 2D-Sidescroller im Stil alter Zeichentrickfilme à la Micky Maus arbeitet. Ebenfalls klar war im Grunde auch, dass das Cuphead betitelte Spiel exklusiv für Microsoft-Plattformen erscheinen soll, also die Xbox One und den PC.

Trotzdem wollten einige PlayStation-Besitzer die Hoffnung nicht so ganz aufgeben, dass Cuphead wenigstens später auch für Sonys Konsole erscheinen könnte – offenbar hatte es bezüglich der Microsoft-Exklusivität noch einige missverständliche Informationen gegeben. Diese hat der Entwickler des Spiels nun aber in einem Beitrag auf Neogaf aus der Welt geräumt, wie die englischsprachige Webseite Polygon berichtet.

„Ja, dieses Cuphead-Spiel erscheint exklusiv für Xbox und PC (mit Steam- und 'Windows 10'-Versionen bei Release und wahrscheinlich einer GOG-Veröffentlichung kurze Zeit später)“, so der Entwickler. „Wahrscheinlich wird später noch eine Mac-Version und möglicherweise auch eine Linux Version kommen (es sei denn, wir verlieren unsere Häuser oder so).“

Der Entwickler macht klar, dass er die Cuphead-Marke besitzt und lässt immerhin die Möglichkeit offen, dass eventuell folgende Fortsetzungen im Falle eines kommerziellen Erfolgs auch auf die PlayStation kommen könnten. Doch nun ist erst einmal klar: Vorerst gibt es kein Cuphead für PlayStation-Nutzer. Für alle anderen erscheint das Spiel voraussichtlich am 29. September 2017.

PlayStation-Spieler durften sich mit Crash Bandicoot N. Sane Trilogy immerhin kürzlich über die Neuauflage eines ganz eigenen Exklusiv-Jump'n'Runs freuen.

