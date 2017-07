Auf die Frage hin "Was ist das beste Final Fantasy?" würden zehn verschiedene Leute elf unterschiedliche Antworten geben. Die Rollenspielreihe aus Japan ist so riesig und so vielfältig, dass es kaum einen Konsens gibt. Nun hat sich Hironobu Sakaguchi, der Erfinder von Final Fantasy, dazu geäußert und klargestellt, welches der beste Serienteil ist:

a special message from Hironobu Sakaguchi-san, the creator of Final Fantasy @auuo pic.twitter.com/yPyZ8ZOeer — SungWon Cho (ProZD) (@prozdkp) 4. Juli 2017

Richtig gehört: Laut Sakaguchi ist Final Fantasy 9 das beste Final Fantasy. Ganz so überraschend ist das nicht, schließlich ist er unter anderem als Autor und Produzent für den neunten Serienteil verantwortlich gewesen. Dennoch hat es offenbar ein wenig Überzeugung benötigt, damit er diese Aussage auch wirklich tätigte.

Wer Final Fantasy 9 noch nicht gespielt hat, kann das japanische Rollenspiel mittlerweile auf dem PC oder via Android und iOS nachholen. Das Original ist einst für die PlayStation erschienen und hat sich seinen Platz im Blickpunkt "Best of PlayStation 1: Die 20 besten Spiele aller Zeiten für die PSOne" redlich verdient.

Ansonsten hier die wichtige Frage: Was ist für euch das beste Final Fantasy? Einen kleinen Überblick über die Rollenspielreihe gibt es im Blickpunkt "25 Jahre Final Fantasy: Die Serie der Geschichtenerzähler".

Sie ist die bekannteste Marke von Square Enix und beinhaltet Dutzende von Spielen: Final Fantasy. 1987 ist der erste Teil erschienen und hat den damaligen Entwickler Squaresoft vor dem Ruin bewahrt.