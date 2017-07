Rocket League: Jubiläums-Update mit "Rick & Morty"-Gegenständen

Am 7. Juli feiert Psyonix den bereits zweiten Geburtstag von Rocket League. Passend dazu hat der Entwickler ein Jubiläums-Update veröffentlicht, dass es in sich hat. Unter anderem erwarten euch Gegenstände aus der US-Serie Rick & Morty und eine neue Arena ist mit am Start.

Mithilfe des Jubiläums-Updates dürfen sich über 30 Millionen Spieler in Rocket League über den Einzug von Rick & Morty freuen. Fortan könnt ihr nach einem Match unter anderem "Rick & Morty"-Antennen, "Cromulon", "Mr. Meeseeks", "Mr. PBH"-Topper, einen "Interdimensional GB"-Raketenbooster und "Sanchez DC-137"-Räder erhalten. Alle Gegenstände sind vollkommen kostenlos.

Selbiges gilt für die neue Arena "Champions Field" und das Rocket League Radio. Letzteres bietet mit der "Rocket League x Monstercat"-Playlist außerdem 18 neue Songs des EDM-Musiklabels Monstercat. Im Jubiläums-Update sind außerdem die beiden Fahrzeuge Animus GP und Centio V17 enthalten, die exklusiv in den Overdrive-Kisten stecken. In denen könnt ihr zusätzlich animierte Abzeichen, brandneue Spuren und vieles mehr entdecken.

Damit noch nicht genug: Mit dem zweiten Jubiläum von Rocket League endet zudem die vierte Wettkampfsaison für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Besitzer einer Nintendo Switch müssen sich derweil noch etwas gedulden. Die Umsetzung von Rocket League für die Nintendo Switch erscheint voraussichtlich erst Ende des Jahres, wird aber direkt alle Inhaltsupdates mit an Bord haben.

Zwei Jahre später ist Rocket League immer noch am Wachsen: Der Multiplayer-Hit ist nicht zu stoppen und wird von Entwickler Psyonix vorbildlich gepflegt. Ein Ende ist somit noch lange nicht in Sicht.