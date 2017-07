Kommt Monster Hunter XX für Nintendo Switch doch nach Europa?

Was das heiß ersehnte Spiel Monster Hunter XX angeht, konnten Besitzer einer Nintendo Switch in Europa erst einmal ins Leere schauen. Zwar wurde auf der E3 2017 ein Monster Hunter für Nintendos neuste Konsole angekündigt, allerdings sollte das Spiel laut Entwickler Capcom nur in Japan erscheinen - bisher.

Nun gibt es allerdings erste Hinweise darauf, dass Entwickler Capcom dabei ist, möglicherweise seine Pläne zu ändern. In dieser Woche findet in Paris (Frankreich) die Japan Expo 2017 statt. Hier befindet sich auch der Grund für die Annahme: Ein Stand Nintendos, auf dem ihr die Switch-Version von Monster Hunter XX spielen könnt.

Das Spiel ist allerdings auf japanisch und nicht übersetzt.



Dennoch ist die Hoffnung nicht verloren.pic.twitter.com/aaiQdVcD9m — Robert (@Kiribro_) 6. Juli 2017

Wie ihr in dem oberen Tweet erkennen könnt, ist die Version allerdins nur auf Japanisch spielbar. Dabei könntet ihr natürlich meinen, dass das Spiel gerade deshalb zur Japan Expo passt. Allerdings wurde auf der Japan Expo bisher noch nie ein Japan-exklusives Spiel vorgestellt.

Japan Expo is much more mainstream that it may sound. Nintendo France never featured Japan-exclusive games at their booth before — Darts (@NoruDarts) 5. Juli 2017

Bisher gibt es allerdings keine weiteren Informationen zur eventuellen Veröffentlichung in Europa oder Nordamerika. Im August wird das Spiel in Japan veröffentlicht.

Vielleicht erfahren wir in den nächsten Tagen mehr. Was würdet ihr von einem Release in Europa halten? Würdet ihr euch das Spiel kaufen? Schreibt es uns in die Kommentare.