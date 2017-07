Die in den letzten Jahren etwas stagnierende WWE 2K-Serie erhält von Hersteller 2K Games in diesem Jahr eine Generalüberholung. Auf einem speziellen Event hat das Unternehmen erstmals Details zu WWE 2K18 bekanntgegeben, wie die englischsprachigen Kollegen von Gamespot berichten. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem eine Überholung der Grafiktechnik, als auch die Überarbeitung des Story-Modus.

Der Vorgänger WWE 2K17 hat noch auf ein älteres Technikgerüst gesetzt.

Über zwei Jahre lang haben die Entwickler von WWE 2K18 an einer neuen Engine gearbeitet, die nun erstmals zum Einsatz kommt. Das zuständige Studio verspricht unter anderem Echtzeitreflexionen, verbesserte Licht- und Schatteneffekte, hübschere Hauttexturen und vieles mehr. In einer ersten Technikdemo vor Ort soll WWE 2K18 deutlich besser ausgesehen haben als der Vorgänger, obwohl noch die alten Wrestler-Modelle zum Einsatz gekommen sind.

Ebenfalls überarbeitet wird der Story-Modus, der nun viel organischer und dynamischer ausfallen soll. Außerdem versprechen die Entwickler einige Überraschungen, um mit den aktuellen Ereignissen der realen WWE-Veranstaltungen mithalten zu können. Der "My Career"-Modus wird aus diesem Grund etwas ernster und führt anschließend zum "Glory Mode", der offenbar das große Finale einläuten wird.

Mit Michael Cole, Byron Saxton und Corey Graves werden in WWE 2K18 zudem drei neue Kommentatoren am Start sein, die auf das Grundgerüst der NBA 2K-Serie zurückgreifen. Die Gespräche sollen sich dadurch insgesamt natürlicher und informativer anhören.

Zu guter Letzt verspricht 2K Games eine große Auswahl an Kämpfern, überarbeitete Spielmechaniken, die Promo Engine 2.0 und vieles mehr. Das fertige Spiel erscheint voraussichtlich am 17. Oktober 2017 für PlayStation 4 und Xbox One.

Moderne Grafik und ein besserer Story-Modus: WWE 2K18 will vieles besser machen als die Vorgänger, die noch auf das in die Jahre gekommene Technikgerüst gesetzt haben. Im Fokus steht jedoch weiterhin spannende Wrestling-Action.