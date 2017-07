Destiny 2: Termin und Inhalt der bald startenden Beta

Obwohl Destiny 2 erst im September erscheint, könnt ihr schon bald einen ersten Einblick in den Ego-Shooter erhalten. Entwickler Bungie kündigt in einem neuen Video die Termine der offenen Beta an, die für Vorbesteller sogar noch etwas früher beginnt.

Wer auf der PlayStation 4 Destiny 2 vorbestellt, kann mit der Beta schon ab dem 18. Juli beginnen. Die "Xbox One"-Vorbesteller folgen einen Tag später, am 19. Juli. Wer sich bezüglich einer Vorbestellung noch nicht sicher ist, der darf ab dem 21. Juli auf beiden Konsolen loslegen. Die Beta endet schließlich am 24. Juli.

Die offene Beta enthält die Eröffnungsmission der Kampagne, den kooperativen Strike "Die verdrehte Säule" und zwei kompetitive Mehrspieler-Modi. Inhaltlich entspricht sie damit der E3-Demo von Destiny 2, die spieletipps schon anspielen konnte.

Für PC-Spieler startet die offene Beta übrigens erst im August, während das fertige Destiny 2 voraussichtlich am 24. Oktober exklusiv im Battle.net erscheint. "PlayStation 4"- und "Xbox One"-Besitzer dürfen mit dem Shooter schon ab dem 6. September loslegen.

Destiny 2 ist sowohl für Entwickler Bungie, als auch für die Spieler ein Neuanfang. Nach einem verheerenden Angriff auf die letzte Bastion der Menschheit, müssen sich die Hüter neu aufbauen und einen Gegenschlag initiieren.